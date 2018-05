Mathieu van der Poel is medaillekandidaat op de Olympische Spelen: 'Uitzonderlijke klasse'

EINDHOVEN - Veldrijden is geen olympische sport, dus zocht Mathieu van der Poel het in een andere discipline. Hij wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2016. In 2020 lijkt hij wel van de partij, op de mountainbike. En volgens Bart Brentjens en Rudi van Houts is hij dan direct medaillekandidaat.

Als Van der Poel er vol voor gaat, dan kan hij tot grote prestaties komen. Daar is Brentjes van overtuigd. “Hij is getalenteerd genoeg", zegt hij over de leider in het wereldbekerklassement.

Zelf deed Brentjens vier keer mee aan de Olympische Spelen, hij weet wat er nodig is om op het mondiale evenement te staan. Als Nederland startplekken weet te veroveren, dan ziet hij in Van der Poel de man die voor een mooie medaille gaat zorgen.

“De vorige keer lukte het hem niet om zich te plaatsen. Maar de spelen waren toen in augustus en na het veldritseizoen begon hij in mei met een poging om zich te kwalificeren. Als je dat vergelijkt met nu, hij is al bezig. Als hij er vol voor gaat, dan is hij absoluut een medaillekandidaat.”

Tekst gaat verder onder de tweet van Corendon-Circus.





‘Uitzonderlijke klasse’

Rudi van Houts deed drie keer mee aan de Olympische Spelen, ook hij ziet in Van der Poel een medaillekandidaat. "Hij moet zorgen dat hij aan de eisen voldoet, maar dat kan hij makkelijk. Kort na het veldritseizoen rijdt hij meteen al podium bij wereldbekerwedstrijden. Dat is echt knap."

"Hij is echt van uitzonderlijke klasse, op elke fiets. Het lijkt wel of hij alles kan", vervolgt Van Houts. "Het is niet dat het een laag niveau is bij het mountainbiken. Sven Nys was een wereldtopper in het veldrijden, hij heeft het ook geprobeerd. Hij kwalificeerde zich wel voor de Olympische Spelen, maar deed daar niet mee om de prijzen. Van der Poel gaat dat wel doen, hij gaat zeker voor een medaille."

Tekst gaat verder onder de Instagram-post van Van der Poel.





'Boost voor het mountainbiken'

Brentjens is blij met de aanwezigheid van Van der Poel in het mountainbiken. "Dit is goed voor de sport. Dit hebben we ook nodig, hij zet het toch weer op de kaart. Er is in Nederland niet veel aandacht voor deze hele mooie sport. Door hem komt dat nu wel."

"Het is niet dat hij net als in het veldrijden zo dominant zal zijn, hier heb je wel wat meer tegenstander. Veldrijden is vooral groot in België en Nederland, dit is een meer internationale sport. Er zijn grote renners uit meer verschillende landen. Maar het is heel goed dat er nu ook een uit Nederland is."

Ook Van Houts is alleen maar blij met Van der Poel. "Ik ben bij de eerste twee wereldbekerwedstrijden geweest. Daar maakte hij echt indruk. Dit is alleen maar goed. Dit kan een boost zijn voor het mountainbiken. Het krijgt zo extra aandacht. Dat is alleen maar goed, het kan de sport groter maken in ons land."