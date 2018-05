Man buiten westen geslagen, gedrogeerde Belg opgepakt als verdachte

BREDA - Een man van 22 is zaterdagnacht buiten bewustzijn geslagen in zijn woonplaats Breda. Dit gebeurde voor de ogen van agenten. De Bredanaar liep op de Hoge Brug toen een andere man op hem afrende en hem ineens tegen het hoofd sloeg.

De verdachte, een 32-jarige Belg, is direct aangehouden. Hij was onder invloed van alcohol, amfetamine en cocaïne. Het incident gebeurde rond tien over vier. Het slachtoffer viel op de grond nadat hij was geslagen. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Ponypack gevonden

Tijdens het fouilleren van de verdachte, vond de politie een zogeheten ponypack. Dit zijn vetvrije papiertjes, gevouwen tot envelopjes, waar drugs in bewaard kunnen worden. Op de papiertjes staat een tekening van een pony of een zeehondje. Meestal gaat het om poeders als speed en cocaïne.