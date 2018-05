Auto op dak beland, chauffeur zou uitgeweken zijn voor overstekende hond

GEMERT - Een auto is zondagmorgen over de kop geslagen en op zijn dak beland in Gemert. Het ongeluk gebeurde rond halfzeven op de Stereind. De twee mensen die in de wagen zaten, raakten lichtgewond. De bestuurder was onder invloed en is zijn rijbewijs kwijt.

De man en de andere inzittende zijn voor verder onderzoek naar een politiebureau gebracht. De bestuurder zou hebben verklaard dat hij moest uitwijken voor een overstekende hond. De Stereind in Gemert was na het ongeval tijdelijk dicht.