Afgelopen nacht was warmste meinacht sinds 1901

EINDHOVEN - Afgelopen nacht is extreem zacht verlopen. In De Bilt kwam de temperatuur niet onder de 18,3 graden uit.

Dat was sinds in 1901 met de metingen is begonnen nog nooit in mei is voorgekomen, meldt Weerplaza. Het meirecord voor een nacht stond op

16,9 graden en dat dateert van zes jaar geleden.

Code geel

Het belooft zondag weer een zonnige dag te worden met hoge temperaturen. In het zuiden komen meer wolken voor en daar kan het

's middags plaatselijk stevig regenen en onweren. Het KNMI heeft hiervoor code geel gegeven. In De Bilt worden tot middernacht geen

temperaturen onder de 19 graden verwacht.