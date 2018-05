Bloemenprotest tegen vernieling Anne Frankboom in Waalwijk: 'Aanslag op samenleving'

WAALWIJK - Leg zondag bloemen neer bij de Anne Frankboom in Waalwijk. Tot deze actie werd afgelopen dinsdag opgeroepen nadat bekend was geworden dat deze nazaat van de boom die in de tuin van het Achterhuis van Anne Frank in Amsterdam stond, was vernield. Voor de derde keer! De laffe streek kwam precies een week geleden aan het licht.

De persoon die het bloemenprotest voorstelde, kon direct op steun rekenen van burgemeester Nol Kleijngeld. De Waalwijkse burgervader noemde deze actie de enige en juiste manier om op te treden tegen het ‘verloederende kinderachtige optreden van één of meer personen.’



'Aanslag op samenleving’

Kleijngeld: “Als het om een gerichte actie gaat tegen het symbool van de westerse democratie, dan is het nog triester." Zo ver wilde Theo van Bracht, voorzitter van Stichting Wandelpark, nog niet gaan. Hij sprak wel van een ‘aanslag op de Waalwijkse samenleving.’



Het protest zou om elf uur beginnen, maar al voor dat tijdstip lagen er bloemen. Er zijn zeker tientallen bossen bloemen, al dan niet verpakt, achtergelaten. Enkele tientallen mensen hebben zich bij de boom verzameld om onder meer te luisteren naar fragmenten uit het dagboek dat Anne Frank in de Tweede Wereldoorlog schreef, voordat ze in maart 1945 omkwam in het concentratiekamp Bergen-Belsen.