Dief komt van koude kermis thuis en moet zondag doorbrengen in de cel

Niet buiten in de zon, maar in de cel (foto: archief).

KAATSHEUVEL - Een dief is zaterdagnacht in Kaatsheuvel van een koude kermis thuis gekomen. De man was mogelijk van plan de bloemetjes buiten te zetten, want agenten hielden hem aan, terwijl hij in het bezit was van een ...statafel en een ventilator. Onmisbare attributen om een tropische dag buiten door te brengen.

De politie haalde een streep door die plannen en dat betekent dat de verdachte zo goed als zeker deze zondag in een kille cel moet verblijven. De man werd overigens gearresteerd op de Poolsestraat, hij is een bekende van de politie. Agenten zagen hem lopen tijdens hun toezicht vanwege het Pleinfestival, dat dit weekend plaatsvindt in Kaatsheuvel.