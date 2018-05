Dronken Bulgaarse vrachtwagenchauffeur slingert over de weg en ramt lantaarnpaal

BERGEN OP ZOOM - Een vrachtwagenchauffeur uit Bulgarije is zaterdagavond op de A58 bij Bergen op Zoom aangehouden, omdat hij te veel had gedronken en levensgevaarlijke capriolen had uitgehaald.

Een getuige meldde de politie dat een vrachtwagen met hoge snelheid over de Gagelboslaan in Bergen op Zoom slingerde en daarbij een lantaarnpaal compleet omver reed. De chauffeur reed daarna door, zonder vaart te minderen. De vrouw die het zag gebeuren volgde de Bulgaarse vrachtauto tot ze op de A58 een parkeerplaats bij een tankstation opreden.

Veel te veel gedronken

Agenten zagen dat de vrachtwagen aan de bijrijderskant en voorzijde flinke schade had opgelopen. Zowel de 27-jarige bestuurder als de 31-jarige bijrijder werden voor verhoor meegenomen naar het bureau. De bestuurder had de alcohollimiet vier keer overschreden (900 ug/l). Zijn rijbewijs is ingevorderd. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Beide mannen zijn na verhoor weer vrijgelaten.