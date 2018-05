'Ik dacht dat hij dood was...', volgens Tiny is de aanrijding van haar man en hond opzet

VALKENSWAARD - "Dit was poging doodslag!" Hennie Teeuwen uit Valkenswaard is er van overtuigd dat de automobilist die hem en zijn hond Floyd vrijdagavond aanreed hen opzettelijk wilde raken. Met Hennie gaat het een ruime dag later naar omstandigheden goed. "Maar de schrik zit er nog goed in." De hond is er slechter aan toe. Maandag gaat Hennie aangifte doen.

De aanrijding vond rond kwart over elf 's avonds plaats op De Sil. Daarna ging de bestuurder er vandoor, zonder zich om Hennie en Floyd te bekommeren.

'Ik hoorde hem gillen en huilen'

"Ik was in de keuken toen het gebeurde", vertelt Hennies vrouw Tiny. "Ik hoorde de klap en dacht even dat hij dood was. Daarna hoorde ik mijn man gillen en huilen. Toen ik naar buiten ging, vroeg ik me echt af hoe ik hem zou aantreffen. Maar gelukkig stond hij..."

Hennie heeft een dag na de aanrijding nog altijd last van zijn knie. Die is stijf. Met hun twaalfjarige boxer Floyd - die als eerste door de auto werd geraakt - gaat het slechter. "Die heeft een optater gehad", vertelt Tiny. "Floyd heeft een hersenschudding en moet nu met een pipetje gevoerd worden. "

Maatregelen

Hennie en Floyd liepen op het moment van het ongeluk in de berm, naast De Sil. Volgens Tiny moet de automobilist 'op zijn telefoon hebben gekeken of drugs hebben gebruikt'. "Hij week ineens van zijn weg af en reed recht de berm in, alsof hij hen echt wílde scheppen."

De politie is op zoek naar de bestuurder van de donkere auto. Bij de aanrijding beschadigde de auto zijn koplamp. Volgens Tiny wordt er op De Sil veel te hard gereden. "We vragen al twintig jaar om maatregelen. De snelheid moet eruit gehaald worden, met bloembakken of zo."