Eén jaar later: parkeergarage stort in bij Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Zondag is het precies een jaar geleden dat de parkeergarage P1 bij Eindhoven Airport deels instortte door fouten in de constructie. De gevolgen van het project zijn groot gebleken.

De oorzaak van die instorting was te vinden in een combinatie van een bouwfout en hitte. De vloeren van de garage zijn opgebouwd uit prefabplaten die met elkaar verbonden waren. De koppeling van de platen was niet sterk genoeg en voldeed niet aan de veiligheidsnormen.

Het ging een jaar geleden fout omdat het op die dag ruim 33 graden was. Daardoor was de temperatuur van de vloer ruim zestig graden. Door temperatuurverschil kwam er spanning op de verbindingen te staan. Daarna stortte het pand in.

Gevolgen

De Tweede Kamerfracties van VVD en CDA stelden Kamervragen over hoe groot het risico is dat vergelijkbare bouwwerken als de parkeergarage op Eindhoven Airport in zouden storten.

De politieke naweeën zijn nog steeds merkbaar. Aankomende donderdag behandelt de commissie van Binnenlandse Zaken de veiligheid van betonvloeren tijdens een rondetafelgesprek.

Naar aanleiding van het in september verschenen rapport over de constructiefout in de vloeren zijn in heel Nederland honderden gebouwen met soortgelijke vloeren nader geïnspecteerd.

Verschillende gebouwen gingen uit voorzorg dicht, zoals een nieuw schoolgebouw in Hoeven, een bedrijvenpand in Vlissingen en een gebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Toekomstplannen

Na de sloop van het gebouw is de veiligheidszone rond het ingestorte pand opgeheven. De Luchthavenweg is weer normaal toegankelijk en het tijdelijke parkeerterrein P1 wordt weer gewoon gebruikt.

Voor de luchthaven is het daarmee weer tijd om naar de toekomst te kijken, en dat doet ze met een nieuwe parkeertoren die de grootste van Nederland moet worden.

Het gaat om een toren van tien verdiepingen, waar minstens 4000 auto's in moeten passen, zo blijkt uit aanbestedingsdocumenten. De nieuwe toren moet vijf keer groter worden dan ingestorte parkeergarage.

De bouw van de nieuwe toren moet na de zomer van 2019 starten. Vanaf 2020 zou er dan geparkeerd kunnen worden. Begin 2022 moet de toren helemaal klaar zijn.