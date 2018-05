Dode gevonden in zwembad achter boerderij in Milheeze, ook bewusteloze man aangetroffen

MILHEEZE - In een zwembad achter een boerderij aan de Peeldijk in Milheeze is zondag een dode gevonden. Tegen één uur 's middags werd gemeld dat er een persoon te water was geraakt. Hulpinstanties zagen hem in het bad liggen. Aan de andere kant van de boerderij werd even later een man aangetroffen. Hij was buiten bewustzijn en is naar een ziekenhuis gebracht.

Er zijn na de melding direct diverse ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Ook de politie, onder wie mensen van de technische recherche, en de brandweer zijn ingeschakeld. Het kan gaan om een misdrijf of een ongeluk, zo meldt een woordvoerster van de politie. De omgeving rondom de boerderij is afgezet als 'plaats delict'.