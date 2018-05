Picoo laat kinderen weer lekker buiten tikkertje of verstoppertje spelen

EINDHOVEN - Spelletjes spelen op de computer of iPad. Kinderen zijn er dol op, maar komen nauwelijks meer van de bank. Buitenspelen schiet er steeds vaker bij in. Dat vond ook Iris Soute die de Picoo ontwikkelde, een apparaat dat technoloie en tikkertje of verstoppertje met elkaar verbindt.





Lekker op een pleintje voetballen, knikkeren, stoepranden of touwtje springen. Iris Soute zag een aantal jaren geleden al dat de traditionele spelletjes steeds minder populair werden en vervangen werden door computergames. “Kinderen komen daardoor veel minder in beweging. Het minder buitenspelen gaat ten koste van hun motoriek, maar ook van hun sociale vaardigheden. Ze spelen niet meer samen. Het leuke van buitenspelen en technologie is gecombineerd in Picoo”, zegt Soute.









Met de Picoo in de hand kunnen de kinderen tikkertje of verstoppertje spelen. Het apparaat geeft verschillende opdrachten, waardoor de verrassing in het spel blijft. Het bedrijf richt zich voor de Picoo op binnenspeeltuinen, kinderfeestjes, vakantieparken, verjaardagsfeestjes of buitenschoolse opvang.