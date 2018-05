Aankomsthal Eindhoven Airport staat blank door hevige regenval

EINDHOVEN - De bezoekers van Eindhoven Airport voelen op dit moment nattigheid: zondagmiddag is er zoveel regen gevallen dat de aankomsthal onder water loopt. Het vliegveld verwacht de problemen spoedig te verhelpen.

Bezoekers deden melding van een gesprongen pijp, maar volgens het vliegveld is dat (of een lekkage) niet aan de orde.  De boosdoener is een losgeschoten dop van een afvoerpijp. Het water uit de pijp stroomt over de drempel van de deur de aankomsthal binnen, aldus een woordvoerder.