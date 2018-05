Hitte valt mee tijdens Vestingloop in Den Bosch, 7500 lopers finishen bij de Sint-Jan [FOTOSERIE]

DEN BOSCH - Eigenlijk was het zondagmiddag heerlijk loopweer tijdens de Vestingloop in Den Bosch. De gevreesde extreme hitte bleef uit, want zo ongeveer rond de start van de Vestingloop schoven er wolken voor de zon. Ideale omstandigheden voor de ongeveer 7500 lopers.

De organisatie had vanwege de voorspelde warmte extra waterpunten ingericht, EHBO'ers ingezet en neveldouches neergezet.

Vanaf de start op de Onderwijsboulevard renden de deelnemers via routes van 5, 10 of 15 kilometer naar de finish op de Parade. Onderweg werden ze aangemoedigd door duizenden toeschouwers en verschillende orkestjes.

Onze fotograaf maakte een mooie foto-impressie van de Vestingloop. Bekijk het hele foto-album hier.