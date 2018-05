'Eindhoven moet in 2028 de Olympische Spelen voor e-games organiseren'

EINDHOVEN - Over tien jaar is het precies 100 jaar geleden dat in Nederland de Olympische Spelen werden georganiseerd in Amsterdam. Een mooie datum om 100 jaar later in 2028, in Eindhoven de Olympische spelen voor e-games te houden. Wethouder Staf Depla van Eindhoven, die woensdag afscheid neemt, ziet het helemaal voor zich en wil dan heel graag toernooidirecteur worden.

Na acht jaar wethouder te zijn geweest heeft Staf Depla voor de naaste toekomst nog niet echt een idee wat hij gaat doen. Maar als hij wat verder de toekomst in kijkt, ziet hij zich al rondlopen tussen de spelers van e-games die meedoen aan de Olympische Spelen. Nu al blijken volgens Depla FIFA spelers enorm beroemd bij de jeugd. Misschien wel beroemder dan de grote namen in het echte voetbal.









Of het ingewikkeld is om de Olympische Spelen voor E-games naar Eindhoven te halen, is niet bekend. Het is zelfs nog helemaal niet duidelijk of die e-games er ooit komen. Maar als ze er aan komen, laat ze dan maar in 2028 in Eindhoven beginnen. Het is een stuk gemakkelijker te organiseren dan de echte Olympische Spelen. Je hebt er geen dure stadions of olympische dorpen voor nodig.