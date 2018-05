Dichter bij de 'King' kun je niet komen: Vriendin van Elvis Presley ontmoet fans in Uden

UDEN - Tientallen jaren wachtte Ginger Alden met het vertellen van haar verhaal. Een paar jaar geleden schreef ze een boek over haar relatie met Elvis Presley. Ze was pas 20 toen de 'King' voor haar op de knie ging en haar ten huwelijk vroeg. Maar aan dat sprookje kwam snel een einde toen ze Elvis dood in zijn badkamer vond. Speciaal voor de jarige Brabantse fanclub ElvisMatters reisde Alden af naar Uden en ontmoette ze zondag zijn fans.

Ginger Alden zit vol met anekdotes als ze op het podium zit van Theater Markant in Uden. Zoals die avond dat Elvis als een blok voor haar viel. "Mijn zus was uitgenodigd op Graceland. Wij gingen mee. Ik weet nog dat we de oprijlaan opreden. Vervolgens bleven we in de auto zitten. We wisten niet wat we moesten doen. Probeer eens op de voordeur aan te kloppen, zei de beveiliging."

'Elvis was weg'

De fans wilden zondag alles weten over de laatste maanden van Elvis Presley. "Ze is de laatste vriendin van Elvis," zegt Michel van Erp van de fanclub ElvisMatters. Via Facebook onderhield de fanclub nauw contact met Alden. "Het is echt bijzonder dat ze dit doet. Ze is nog nooit in Europa geweest."

Vooral de laatste dagen uit het leven van Elvis wekken de nieuwsgierigheid van zijn fans. En natuurlijk 16 augustus 1977, 'de vreselijke dag' toen Ginger de wereldberoemde zanger dood in de badkamer vond. "Ik wil niet te beschrijvend zijn. Maar Elvis was weg." Het is nog steeds moeilijk voor Ginger Alden om erover te praten.









'Het Elvis-circus'

Alden heeft zich tientallen jaren flink geërgerd aan het 'Elvis-circus'. Ook nu nog. "Het houdt gewoon niet op. Ik probeer de dingen uit te leggen. Ik was de laatste persoon in zijn leven. Ik kan dingen rechtzetten voor hem."

Een van de grootste misverstanden is dat Elvis Presley depressief was in de laatste maanden van zijn leven. En dat hij zijn huis nooit meer verliet. "Ik vond vooral de grappen over dat hij dik zou zijn niet leuk." Ginger Alden had nooit het idee dat er iets met Elvis zou gebeuren. "En het is nog steeds moeilijk om te geloven."









'Ik wilde haar zien'

De donkere zaal van Theater Markant wordt gevuld met de oplichtende schermen van mobieltjes, terwijl Alden aan het woord is. "Ik wilde haar gewoon zien", zegt een man met een grote ketting om zijn hals. "TCB, dat is het teken van Elvis Presley, taking care of business. Ik ben al heel lang fan, sinds de jaren zeventig. Ik heb Priscilla ook ontmoet."

"Ik ben al van mijn veertiende jaar fan", vertelt een Vlaamse mevrouw die dezelfde ketting draagt en getooid is in een T-shirt van Elvis. "Ik ben echt een eeuwige fan. Zijn muziek, zijn films, perfect. Geweldig dat ik Ginger eens kan meemaken in het echt."