Regisseur Redbad: 'We laten ons niet stoppen door YouTube, de nieuwe trailer is nog heftiger'

SON - Als je net een film hebt gemaakt , kan je eigenlijk niets beters overkomen dan dat YouTube de trailer niet wil uitzenden. Dat gebeurde met de film Redbad van de Eindhovense regisseur Roel Reiné. Een adverteerder had geklaagd dat de inhoud een gedeelte van de bevolking bekritiseert. Reden voor YouTube om een waarschuwing te sturen naar de producent.

Het zorgt voor veel extra publiciteit voor de avonturenfilm Redbad. Een film over de strijd tussen christenen en heidenen in de 8e eeuw. Op 25 juni gaat de film in Den Bosch in première. De ophef over YouTube komt regisseur Reiné niet slecht uit, maar hij snapt de ophef niet: "In de 8e eeuw gebeurde dit soort dingen. Dat is nu eenmaal zo."

Roel Reiné is nu nog bezig met de trailer die in de bioscopen uitgezonden moet gaan worden. "Die wordt nog heftiger", zegt de regisseur. Hij heeft, na Michiel de Ruyter, weer een historische film over Nederland gemaakt. De film gaat over Koning Redbad, die in de vroege middeleeuwen veertig jaar koning van de Friezen was. De film is voor een deel in het PreHistorisch Dorp in Eindhoven opgenomen.