Brand in huis na blikseminslag in Cuijk

CUIJK - Aan de Haagsestraat in Cuijk is zondagavond brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem insloeg op het dak. Er zijn diverse brandweerkorpsen ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Bewoners spreken van een ‘grote vuurbal’ na de inslag en hoorden een harde klap. Auto in de straat hebben schade opgelopen door rondvliegend puin.