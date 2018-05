Twee personen aangehouden na vondst dode en zwaargewonde man bij boerderij Milheeze

MILHEEZE - De politie heeft een 28-jarige man uit Milheeze en een 32-jarige vrouw uit Helmond aangehouden na de vondst van een dode en zwaargewonde man bij een boerderij in Milheeze zondagmorgen. De dode man werd in het zwembad gevonden, de zwaargewonde man lag aan de andere kant van de boerderij aan de Peeldijk.

De slachtoffers waren op bezoek bij de boerderij. Ook de twee verdachten waren daar eerder te gast. Wat de reden van het bezoek was, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de twee verdachten. 'Daarbij houden we vooralsnog alle scenario's open', meldt de politie.

De dode man is een 29-jarige inwoner van Milheeze. De zwaargewonde man, van wie de identiteit nog niet officieel is vastgesteld, werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.





Alarm

Het lichaam van de 29-jarige man werd zondagmorgen gevonden nadat de zoon van de hoofdbewoner alarm sloeg omdat hij iemand in het zwembad zag liggen. Tegen één uur 's middags werd officieel gemeld dat er een persoon te water was geraakt. Hulpinstanties hebben hem uit het bad gehaald, maar konden niets meer voor hem betekenen.

Zo'n honderd meter verderop werd een zwaargewonde man aangetroffen naast een container. Hij was op dat moment buiten bewustzijn.