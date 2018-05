[VIDEO] Prins Willem van Oranje de Vader des Vaderlands loopt weer rond in Breda

BREDA - Prins Willem van Oranje, de Heer en Baron van Breda, is terug in de stad waar hij in de 16e eeuw woonde op het kasteel van Breda. Ruim vierhonderd jaar na zijn dood vond Willem het hoogtijd om de schijnwerpers (weer) op zichzelf te richten. Vijf dagen per week, zes keer per dag vertelt hij in een minicollege aan Bredanaars, maar ook graag aan boeren burgers en buitenlui, hoe belangrijk hij was voor de stad in de 16e eeuw. Maar ook dat hij verantwoordelijk is voor de oprichting van Nederland als zelfstandig land.

Wat vorig jaar voorzichtig begon als een proef, is met ingang van het huidige toeristenseizoen een nieuwe kleine leuke toeristische attractie in Breda. Vader des Vaderlands, Prins Willem van Oranje, vertelt vijf maal per week en dan zes keer per dag onder meer over zijn verbondenheid met Breda. In een zogenaamd minicollege van 30-minuten krijg je onder meer mee, waar ons volkslied vandaan komt en hoe Willem aan zijn achternaam ‘Van Oranje’ kwam. De colleges vinden plaats in een klein zaaltje tegenover de Grote Kerk in Breda.



Delft versus Breda

De Vader des Vaderlands vertelt zijn gehoor, in de intieme collegezaal, waarom hij tot zijn verdriet niet in de Grote Kerk begraven ligt. “Het stond echt in mijn testament dat ik in Breda bijgezet wilde worden, maar omdat Breda bij mijn overlijden in Spaanse handen was werd mijn laatste rustplaats Delft.” Het Wilhelmus, ons volkslied, komt ook uitgebreid aan bod. Na de geschiedenisles van de moderne Willem is weer duidelijk waarom we zingen 'De Koning van Hispanje heb ik altijd geeerd.'



In het kleine zaaltje, van horecabedrijf Wijnhuys 1535, oreert Willem een halfuur over zijn stad, zijn geschiedenis, over Nassau, Breda, Spanjaarden en over Oranje. Een leuke levendige geschiedenis les van de man die er ‘zelf bij was.’