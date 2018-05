Man (41) uit Dinteloord overlijdt na val van voetgangersbrug

AMSTERDAM/DINTELOORD - Een 41-jarige man uit Dinteloord is in de nacht van zaterdag op zondag in Amsterdam-Zuidoost overleden, nadat hij van een voetgangersbrug over de Holterbergweg was gevallen.

Het is niet duidelijk waardoor de man is gevallen. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het ongeluk was in het uitgaansgebied nabij Ziggo Dome, waar zaterdagavond Katy Perry optrad.