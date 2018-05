Mathieu van der Poel moet na val opgeven tijdens wereldbekerwedstrijd

NOVé MESTO - De wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nové Mesto kwam voor Mathieu van der Poel voortijdig ten einde. Hij kwam tijdens de wedstrijd ten val en moest daardoor opgegeven.

De Brabander reed op de derde plaats toen hij tijdens een afdeling onderuit ging. Hij probeerde nog wel verder te gaan, maar moest toch opgeven. Naar verluidt is de blessure aan zijn pols door de val erger geworden.

Schroef

Van der Poel kampt met de blessure sinds een wedstrijd in het Spaanse Logrono waar hij een breukje in een handwortelbeen opliep. Om verdere schade te vermijden werd het beschadigde botje met een schroef gestabiliseerd.

Hij sloeg daarna een kermiskoers in België over, maar nam met succes deel aan een driedaagse mountainbikewedstrijd in Duitsland. Daar kwam hij als derde over de finish.

Olympische Spelen

De wedstrijd in Tsjechië, die werd gewonnen door de Zwitserse mountainbiker Nino Schurter, verliep alleen een stuk minder succesvol. Van der Poel heeft zijn zinnen gezet op deelname aan de Olympische Spelen in 2020 in Tokio. Kenners zien hem als medaillekandidaat.

