'Schietincident' in Breda, politie doet onderzoek

BREDA - De politie is in de nacht van zondag op maandag - rond vijf uur - opgeroepen vanwege een ruzie tussen een taxichauffeur en een passagier op de Markendaalseweg in Breda. De chauffeur is lichtgewond.

Wat er precies gebeurd is, is niet bekend. De politie spreekt van een 'schietincident', maar laat weten dat de chauffeur geen schotwond heeft.

Vlucht

De passagier is gevlucht. De politie doet onderzoek.