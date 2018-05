Toestand zwaargewonde man Milheeze stabiel, maar hij ligt nog op de intensive care

MILHEEZE - De toestand van de zwaargewonde man die zondagochtend - samen met een dode man - werd gevonden bij een boerderij aan de Peeldijk in Milheeze is stabiel. Dat laat een politiewoordvoerster maandagochtend weten. Wat de mannen is overkomen, is nog niet duidelijk.

De dode man - een 29-jarige inwoner van Milheeze - werd gevonden in een zwembad. De zwaargewonde man lag aan de andere kant van de boerderij.

Misdrijf

De politie heeft een 28-jarige man uit Milheeze en een 32-jarige vrouw uit Helmond aangehouden. "We onderzoeken hun betrokkenheid", vertelt de politiewoordvoerster.

De slachtoffers waren op bezoek bij de boerderij. Ook de twee verdachten waren daar te gast. Volgens een getuige zou er een feestje met twaalf tot veertien mensen hebben plaatsgevonden. Wat daar precies is gebeurd, is niet bekend. De politie houdt alle scenario's open. "We houden rekening met een noodlottig ongeval tot een misdrijf."

Traumaheli

De zwaargewonde man, van wie de identiteit nog niet is bekendgemaakt, werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Daar lag hij zondagavond nog op de intensive care.