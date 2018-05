Sam Oomen breekt definitief door met topklassering in Giro

TILBURG - "Ik ben trots op mezelf.. Trots op het team en trots op Tom." Het is duidelijk: Sam Oomen kijkt met veel genoegen terug op drie weken Giro d'Italia.

De Tilburger eindigde in het algemeen klassement op een keurige negende plaats. Zijn kopman Tom Dumoulin werd tweede. "Mijn taak was om tot diep in de finale bij Tom te blijven. Daarna mocht ik mijn eigen gang gaan. Voor de eerste etappe had ik de hoop bij de eerste vijftien te eindigen."

Oomen vervolgt: "De laatste week ging geweldig. Ik sprong de top tien van het algemeen klassement in. Dat was echt een geweldig moment. Dat had ik nooit verwacht. Ik ben hier heel blij mee. Net als met de podiumplek van Tom."

Het was voor de eerste keer dat Oomen een grote ronde uitreed. De jonge Tilburger deed vorig jaar ook mee aan de Vuelta, maar daar haalde hij de eindstreep niet. Dat kwam door maagproblemen, Ook in Spanje maakte Oomen al indruk, maar daar had hij dus wat pech.

Door zijn goede optredens wordt de 22-jarige rijder Team Sunweb een grote toekomst voorzien. "Sam is geweldig, heel getalenteerd en ontwikkelt zich heel goed", zei Dumoulin tijdens de Giro.

"Ik zie veel parallellen met mij. Toen ik ongeveer die leeftijd had, maakte ik dezelfde dingen mee, liep ik tegen dezelfde problemen aan en maakte ik dezelfde fouten. Ook in karakter hebben we veel overeenkomsten. Hij heeft het in zich om een leider te zijn", sprak de Limburger tegen Eurosport.