Brabanders vertrouwen elkaar (maar West-Brabanders iets minder dan de rest)

EINDHOVEN - Al krijg je door social media of de verschillende nieuwssites (waaronder deze) waarschijnlijk een ander gevoel, we krijgen toch steeds meer vertrouwen in de medemens. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gemiddeld gezien heeft 62 procent van de Nederlanders vertrouwen in andere mensen. Zuidoost-Brabant zit redelijk op het gemiddelde, maar in West-Brabant ligt het vertrouwen rond de 50 procent.

Ineke Strouken is voormalig directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed heeft de cijfers bekeken. “Het is een verrassend onderzoek, ik heb zelf ook nog best veel vragen.”

Zoals de verklaring voor het verschil tussen Oost en West. “Ik denk dat het te maken heeft met welstand. Rond Eindhoven is die groter dan in andere delen van Brabant. Zo is het vertrouwen bij hoogopgeleiden hoger en daar zijn er veel van in Eindhoven.”

Strouken denkt dat de cultuur in de regio ook mee speelt: “Het is een streek waar mensen elkaar groeten op straat. Sociale cohesie is nog heel sterk en ook dat speelt mee.”