Virgil van Dijk opgenomen in selectie van beste spelers in de Champions League

BREDA - Virgil van Dijk had zaterdagavond maar al te graag de cup met de grote oren gewonnen. De Champions League-bokaal ging alleen aan de Bredanaar voorbij. Toch houdt de verdediger nog wel wat over aan het Europese seizoen. Van Dijk is opgenomen in het Champions League-team van het seizoen 2017/2018.

Voetbalbond UEFA heeft een selectie van achttien spelers samengesteld en daar zit Van Dijk bij. Dat is best opvallend, omdat de verdediger pas in de winterstop bij Liverpool aansloot. In de eerste helft van het seizoen maakte hij zijn minuten nog voor Southampton.

Het UEFA-team van het seizoen:

Achttien spelers

Van Dijk verloor zaterdagavond met Liverpool de finale van het miljardenbal tegen Real Madrid. Het werd 3-1 voor de Spanjaarden en de doelman van Liverpool had daar een behoorlijk aandeel in.