Drama op boerderij Milheeze: het begon allemaal als een feestje met vrienden

MILHEEZE - Het lijkt erop dat een onschuldig feestje verschrikkelijk uit de hand is gelopen afgelopen weekend in Milheeze. Volgens meerdere dorpsbewoners was er vanaf zaterdagmiddag tot en met zondagochtend een feest aan de gang. Mogelijk werd in de boerderij een afterparty gehouden. Daar werd zondagmorgen een 29-jarige man dood gevonden in een zwembad. Een andere man werd zwaargewond aangetroffen aan de andere kant van de boerderij.

Het feestje zou zaterdag aan het eind van de middag zijn begonnen. Daar waren twaalf tot veertien mensen bij aanwezig. De festiviteiten gingen door tot zondagmorgen.

Slapen op het erf

Een familielid van de hoofdbewoner van de boerderij liet die dag in alle vroegte haar hond uit. Ze zag dat er een man op het erf lag te slapen. Omdat er een feestje was geweest, zorgde dat niet voor argwaan. De man werd later die dag zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Dat gebeurde enkele uren later. Er werd groot alarm geslagen toen in het zwembad bij de boerderij een dode man werd gevonden. Het gaat om een 29-jarige inwoner van Milheeze. De slapende man lag aan de andere kant van de boerderij. Hij werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel, maar de man ligt nog wel op de intensive care.





Vriendengroep

Meerdere mensen uit het dorp bevestigen aan Omroep Brabant dat het om een vriendengroep gaat die bij de boerderij aanwezig was. Twee mensen, een 28-jarige man uit Milheeze en een 32-jarige vrouw uit Helmond, zijn zondag aangehouden. Het tweetal zit nog vast, hun betrokkenheid wordt onderzocht.