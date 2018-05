Bibliotheek Bergen op Zoom leeggepompt na hevige wateroverlast: 'Water tot aan mijn enkels'

BERGEN OP ZOOM - De bibliotheek in Bergen op Zoom wordt maandag leeggepompt. Door de hevige regenval van zondag staat een deel van de bieb onder water. Door de wateroverlast blijft de vestiging van Het Markiezaat maandag de hele dag dicht.

"Het water gutste naar beneden. We hebben daar al eens eerder een lekkage gehad", vertelt Pascale van Zuilen van bibliotheek Het Markiezaat in Bergen op Zoom. De stevige onweersbuien die zondag over Brabant trokken, leverden flink wat schade op. Toch wil Van Zuilen benadrukken dat de boeken niet nat zijn geregend.

"Voordat onze collectie in gevaar komt, moet er flink wat gebeuren. Er zijn meerdere verdiepingen in het gebouw en er zit nog een kelder en een zolder in het pand. Die lopen als eerste onder water. Nu is het vooral inventaris die nat is geworden. Er staat eigenlijk niets qua collectie."

Zwemband en slippers

Een speciaal bedrijf komt maandag bij de bibliotheek langs om het water weg te pompen. "Wij zitten iets lager dan straatniveau. Dat helpt natuurlijk niet mee. Waar water is, brengt dat schade met zich mee."

De bieb blijft maandag wel nog even dicht om het water te kunnen opruimen en het gebouw op orde te brengen. "We kunnen natuurlijk geen bezoekers ontvangen als we met zwemband en slippers door het water moeten zwemmen", grapt Pascale van Zuilen.

'Tien centimeter water'

De verwachting is dat de bibliotheek in de loop van dinsdag weer open kan. Van Zuilen verwacht dat de totale schade zal meevallen. "Laten we het allemaal niet overdrijven. Er staat hoogstens tien centimeter water tot aan mijn enkels."

"We hebben nog een vestiging in Halsteren. Daar kunnen mensen naar uitwijken. Dus iedereen kan gewoon blijven lezen."