José Tax overleed door losgeraakt vrachtwagenwiel, trucker krijgt een taakstraf van 240 uur

DEN BOSCH - Vrachtwagenchauffeur Christian van M. krijgt van de rechter een taakstraf van 240 uur. Ook moet de man een boete van 250 euro betalen omdat hij geen geldig rijbewijs had. De man verloor twee jaar geleden de wielen van zijn vrachtwagen met oplegger op de A2 bij Den Bosch. Een wiel kwam op de auto van José Tax uit Schijndel terecht. Zij overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur was maandag niet bij de uitspraak aanwezig.

Het ongeluk gebeurde twee jaar geleden op de Poeldonkweg in Den Bosch. José Tax reed daar met haar auto onder een viaduct door. Boven haar verloor de vrachtwagen van Christian van M. twee wielen. Een wiel rolde van het viaduct af en kwam met een klap op het dak van de auto van José terecht.

José kwam met haar auto tegen een betonnen pilaar tot stilstand. Omstanders probeerden haar nog te redden, maar ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Niets in de gaten

De trucker wordt beschuldigd van dood door schuld in het verkeer. Verder had hij geen rijbewijs E en dat had hij wel moeten hebben om een truck met oplegger te mogen besturen. Tijdens de rechtszaak twee weken geleden vertelde de trucker uit Veen dat hij niet in de gaten had dat zijn wielen los zaten. "Op de A2 werd er naar me getoeterd. Toen ben ik meteen gestopt".

"Van de politie en Rijkswaterstaat kreeg ik achteraf te horen wat er was gebeurd. Ik vind het heel erg dat zoiets heeft kunnen gebeuren.” De trucker zei in de rechtszaal dat hij voordat hij ging rijden nog om zijn vrachtwagen heen is gelopen, maar niks vreemds of bijzonders heeft gezien.

Andere wielen ook los

Justitie twijfelt aan deze verklaring. Volgens de officier van justitie is de vrachtwagen van te voren niet goed gecontroleerd door de trucker. Na het ongeluk deed de politie onderzoek bij de vrachtwagen. Daaruit bleek dat een aantal andere wielen ook los zaten. Van de 50 moeren waar die mee vast zaten, bleken er 22 niet goed vast te zitten.

Taakstraf van 240 uur en rijontzegging

De officier van justitie zei tijdens de behandeling van de rechtszaak dat de vrachtwagenchauffeur zorgvuldig en onvoorzichtig is geweest. De officier eiste daarom een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.

Emotionele familie Tax

Tijdens de behandeling van de rechtszaak lazen de zoon en dochter van José Tax een emotionele verklaring voor. Christian van M. is volgens de familie veel te laconiek en te makkelijk omgegaan met het controleren van zijn vrachtwagen. Bovendien gaven zij aan dat ze tot de dag van vandaag niets van hem gehoord hebben, niet eens een telefoontje of een kaartje. En dat nemen ze hem heel erg kwalijk.