Schaapherder gezocht, dat is niet alleen tegen een boom liggen: "Het is ook heel hard werken"

TILBURG - Wie droomt er nou niet van om de hele dag in de Brabantse natuur rond te lopen, met je gezicht in de zon en ondertussen een paar schapen te hoeden. Bij landschapsbeheerder De Lachende Ooi zijn ze op zoek naar een schaapherder. "Schaapherder zijn is a way of life".

"Liggend tegen een boom met een grassprietje in je mond en ondertussen de schapen een beetje bij elkaar houden, dat is het beeld van ons vak", vertelt schaapherder Bart van Ekkendonk. Het klinkt zo magisch, schaapherder worden in Brabant. "Maar het is ook heel hard werken."

"Bij weer of geen weer moet je met je kudde naar buiten. Dus niet alleen als het lekker weer is, maar ook als het stevig vriest. In de zomer loop je misschien met je kudde over de hei en in de winter breng je bijvoorbeeld lammetjes ter wereld. Dat komt er allemaal bij kijken."

'Niet alleen lichamelijk zwaar'

Het vak van schaapherder is dus niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Volgens schaapherder Bart zie je dat terug op de opleiding. "Twee jaar geleden is er een mbo-opleiding tot schaapherder gestart. Daar zie je dat er veel mensen gedurende de studiejaren toch afhaken."

"Het is niet alleen lichamelijk zwaar, er komt veel bij kijken en daardoor zie je dat veel mensen gedurende de opleiding afhaken en er toch achter komen dat het vak niks voor hen is."

Natuurgebieden beheren

De Lachende Ooi beheert diverse natuurgebieden in Brabant, bijvoorbeeld de Loonse en Drunense Duinen. Maar ook bij diverse natuurgebieden in Tilburg lopen de schapen rond. "De hei willen we openhouden zodat het geen bos wordt omdat er allerlei insecten en vogels leven", legt Bart uit.

"En in Tilburg willen we vooral meer bloemenrijkgrasbeheer. Dat betekent dat de bloemen meer kans krijgen om te groeien. Je moet dus zorg dragen voor de resultaten in het landschap en niet op vrijdagmiddag denken: 'mijn week zit erop, het weekend kan beginnen'".

Mooiste vak ter wereld

Als mensen nog niet uit het veld zijn geslagen door alles wat erbij komt kijken om Brabantse schaapherder te worden, kunnen ze solliciteren. "Het is het mooiste vak van de wereld maar het is wel hard werken", vertelt Bart.

"En er zijn wel momenten dat je in het zonnetje tegen een boom kunt liggen. Alles bij elkaar is het vak van schaapherder een 'way of life'."