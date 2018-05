Celstraf en rijontzegging geëist in hoger beroep tegen bestuurder dodelijk ongeval Aarle-Rixtel

AARLE-RIXTEL - Tegen de 45-jarige man uit Aarle-Rixtel die in november 2014 een man doodreed in zijn woonplaats is in hoger beroep acht maanden celstraf en drie jaar rijontzegging geëist. Twee vrouwen raakten bij het ongeval gewond.

In 2015 werd de man berecht door de rechter in Den Bosch. Die veroordeelde de man tot zes maanden celstraf en een rijontzegging van twee jaar. Maandag kwam de zaak voor het eerst voor in het hof in Den Bosch.

Dodelijk ongeval

De man kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste daar op een andere auto. Die raakte daardoor van de weg, maar de bestuurster en een hoogzwangere vrouw in die auto bleven ongedeerd. daarna botste de man uit Aarle-Rixtel op een andere auto. Die belandde ondersteboven in de berm. De bestuurder van die auto kwam om het leven.

De man uit Aarle-Rixtel had niet veel gedronken, maar was wel onder invloed. Ook had hij het spieronspannende medicijn lorazepam geslikt. Tijdens de vorige zitting vond de rechter hem, in tegenstelling tot de officier van justitie, niet zeer onvoorzichtig.

Daarom week de rechter af van de geëiste vijftien maanden cel.