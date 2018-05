Chemische stof vliegt in brand, twee zwaargewonden bij werkzaamheden Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Bij een bedrijfsongeluk in Kloosterboerderij Het Withof aan de Tamboerijn in Etten-Leur zijn maandag twee bouwvakkers zwaargewond geraakt. Ze liepen brandwonden op toen een chemische stof vlam vatte. Hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, rukten massaal uit.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur in de kelder van de woning naast de kerk. Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waren de mannen bezig met het waterdicht maken van de kelder. Toen ze de aangebrachte chemische stof met een soort föhn droog lieten worden, ontstond er enorme steekvlam. Het vuur ging gepaard met veel rook.

Benen verbrand

De slachtoffers liepen brandwonden op aan hun benen. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie verleenden eerste hulp. De gewonde slachtoffers werden door de brandweer gekoeld. De mannen zijn met de ambulance naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De Arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen.

Eigenaar van het pand Dick Stegeman is enorm geschrokken van het ongeluk. Hij heeft het aannemersbedrijf opdracht gegeven voor de werkzaamheden en kwam net een kijkje nemen toen het ongeluk gebeurde. "Ik hoop dat de verwondingen niet al te ernstig zijn", vertelt hij aangedaan. Hij zou in juli met zijn ICT-bedrijf intrek nemen in het pand. De werkzaamheden zijn stilgelegd. De arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen.