In Den Bosch stond de tijd even stil... klok Sint Jan tikte niet meer na blikseminslag

DEN BOSCH - De klok van de Sint Jan in Den Bosch stond sinds zondagmiddag urenlang stil. Oorzaak was het hevige onweer dat rond halfvijf over de stad trok. De bliksem sloeg in de toren van het monumentale kerkgebouw.

De klok stond sinds dat moment stil op halfvijf. "Maandagmiddag was het uurwerk weer hersteld", laat Joan van den Hurk weten. Hij is bouwkundig beheerder van de kathedraal. Hoe groot de schade in de toren precies is, wordt nog onderzocht. Maar de schade lijkt zich te beperken tot de klok.

Code oranje

Vanwege het naderende onweer gaf het KNMI zondag code oranje af.

Ook in Cuijk sloeg zondag de bliksem in, bij een huis aan de Haagsestraat. Buurtbewoners hoorden een harde klap en spraken van een ‘grote vuurbal’ na de inslag. Auto's in de straat liepen schade op door rondvliegend puin.