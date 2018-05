Eindhovense fabriek moet plasticprobleem helpen oplossen, en dat gaat zo [FILMPJE]

EINDHOVEN - Het Eindhovense bedrijf Ioniqua Technologies wil over een jaar een fabriek openen waarmee een belangrijk deel van het plasticprobleem kan worden opgelost. Dat meldt de NOS. Het bedrijf is erin geslaagd om ook gekleurde gebruikte petflessen te recyclen tot nieuwe flessen.

Voedselgigant Unilever steunt de bouw van de fabriek van Ioniqa Technologies en heeft beloofd flessen van het gerecycled materiaal af te nemen. Ook Indorama Ventures in Thailand - 's werelds grootste producent van petflessen - helpt bij het initiatief van Ioniqa. Waar de fabriek precies komt wil het bedrijf nog niet zeggen.



Hoe het precies werkt, wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

Zuivere grondstof

Tot nu toe was het niet mogelijk om alle soorten petflessen te recyclen, bijvoorbeeld als er een chemische stof als ammoniak in heeft gezeten. De wet verbiedt om dat kunststof te gebruiken voor een nieuwe fles voor voedingsmiddelen zoals ketchup of mayonaise. Ioniqa heeft nu een manier gevonden om het materiaal zodanig te reinigen dat alleen de zuivere grondstoffen over blijven. Zo meldt de NOS.



Ook wordt met deze nieuwe uitvinding de kleur uit petflessen gehaald, waardoor het materiaal weer geschikt is voor hergebruik.

In het Omroep Brabant businessprogramma Booming Brabant gaf oprichter Tonnis Hooghoudt eerder al uitleg over uitvinding.