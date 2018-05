Zijn jongeren wel zo veilig in het verkeer als ze denken?

OOSTERHOUT - Nog even snel een whatsappje versturen, kijken wat je vrienden op Facebook posten en lekker met een muziekje op je oren naar huis fietsen. De verleidingen voor jongeren om afgeleid te raken tijdens het fietsen zijn tegenwoordig groot. Om ze toch bij de les te houden trekt de ANWB door het land met hun campagne Streetwise. En in Oosterhout was het maandag een extra feestelijke dag want de Zwaaikom is de vijfhonderdste middelbare school waar de voorlichting werd gegeven.

Vraag jongeren of ze veilige weggebruikers zijn en ze zullen bijna allemaal 'ja' zeggen. "Ik ben wel veilig. Ik doe af en toe mijn oortjes in voor muziek maar dan doe ik er maar eentje in en zet ik de muziek niet te hard", aldus scholiere Anne.

Maar ondanks deze overtuiging zien scholen zoals De Zwaaikom de ANWB graag komen voor voorlichting. "Ik rij wel eens langs mijn leerlingen met de auto en dan zie ik ze van links naar rechts gaan en dan vraag ik me toch af of ze zich bewust zijn van hun gedrag in het verkeer", aldus docent Tjeerd Kalter. "Op de basisschool krijgen de kinderen allemaal verkeerslessen maar dat houdt op als ze naar de middelbare school gaan. Maar juist dan krijgen ze veel te maken met verkeer. Daarom vinden we het belangrijk dat we toch aandacht besteden aan verkeer."

Streetwise

En zo denken meer scholen want De Zwaaikom is de vijfhonderdst school waar de ANWB mag komen met hun voorlichting. "We zijn in 2015 begonnen dus dit is wel een hoogtepuntje voor ons", vertelt Marcel Derks van de ANWB. De campagne Streetwise richt zich speciaal op jongeren. Ze krijgen opdrachten op het gebied van mobiel gebruik in het verkeer, rijden door rood licht, fietsen in groepen, zelfreflectie en reflectie op elkaars gedrag in het verkeer.

En het werkt want aan het einde van de ochtend zien Anne en Maxime wel in dat ze misschien toch nog iets veiliger kunnen worden. Anne: "Ik heb geleerd dat je niet zomaar op je mobiel moet zitten tijdens het fietsen." Maxime hoeft ook niet na te denken als we hem vragen wat hij geleerd heeft. "Iets rustiger rijden."