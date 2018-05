Nieuwe coalitie Den Bosch wil meer duurzaamheid en meer praktisch opgeleid personeel

DEN BOSCH - De nieuwe coalitie in Den Bosch gaat inzetten op duurzaamheid en vernieuwing, zo blijkt uit het bestuursakkoord dat in handen is van Omroep Brabant. Verder ziet de gemeente veel economische kansen in de ICT-sector en wil het kritisch kijken naar het tekort aan praktisch opgeleide mensen.

Grote stappen zetten op het gebied van energie en klimaat, dat is een van de eerste punten die wordt besproken in het voorwoord van het nieuwe akkoord.

Het gaat de gemeente om een ‘forse verduurzaming van bestaande en nieuwe woningen’, maar ook een versnelling van het voldoen aan de lucht-, water- en bodemkwaliteitsdoeleinden van de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2021 wordt ingevoerd.

Economische groei doorzetten

Op economisch vlak wil de gemeente vooral de ICT-sector in Den Bosch sterken. Datawetenschap kan volgens de gemeente bovendien helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen, al wil ze daarbij niet inleveren op de privacy van inwoners.

Omdat bijvoorbeeld loodgieters en aannemers steeds moeilijker aan geschikt personeel komen, wil de gemeente inzetten op een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, vooral bij technische en praktische beroepen. “Hun ‘gouden handjes’ zijn van onschatbare waarde”, zo schrijft de nieuwe coalitie.

Andere puntjes van aandacht: de gemeente wil een vuist maken tegen drugsoverlast, data science gebruiken om de problemen in wijken in kaart te brengen, de '30 kilometer-binnenstadsring' sneller laten debuteren, nieuwe huizen bouwen aan de randen van het historische centrum (en in de Spoorzone) én vernieuwbouw van het theater met twee zalen aan de Parade binnen het bestemmingsplan.

GroenLinks enige nieuwe partij

De focus op duurzaamheid lijkt vooral gewin voor GroenLinks, dat als enige nieuwe partij toetreedt tot het college. De onderhandelingen hebben iets meer dan een maand geduurd. De grote winnaar van de verkiezingen, de Bossche Groenen, is definitief buitenspel gezet.

LEES OOK: Witte rook in Den Bosch, onderhandelaars zijn eruit in coalitiebesprekingen

De portefeuilles worden verdeeld over vijf wethouders. Het gaat om Jan Hoskam (VVD) en Huib van Olden (CDA), die daarmee als wethouder aanblijven, Mike van der Geld (D66), Ufuk Kâhya (GroenLinks) en Roy Geers (Rosmalens Belang).