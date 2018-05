'Outsider' Kiki Bertens probeert opnieuw te verrassen tijdens Roland Garros

BREDA - Kiki Bertens staat dinsdag tegenover Aryna Sabalenka, als ze in actie komt op Roland Garros. Het toernooi waar ze twee jaar geleden nog de halve finale wist te bereiken. Bertens, de nummer 22 van de wereld, zal tijdens het toernooi in Frankrijk worden gezien als outsider voor de titel.

Waar Bertens twee weken geleden nog vriend en vijand verraste door de finale te halen op een hoog aangeschreven graveltoernooi in Madrid, bereikte ze een week later op een toernooi in Nürnberg ‘maar’ de kwartfinale. Nu staat voor de in Breda woonachtige Bertens Roland Garros voor de deur. Dinsdag staat ze in de eerste ronde tegenover de Wit-Rus Aryna Sabalenka.

Uit de top 20

Sinds maandag behoort Bertens niet meer tot de 20 beste tennissters van de wereld, kijkend naar de wereldranglijst. Na het toernooi in Madrid stond Bertens even op de vijftiende plaats, maar na het mindere resultaat in Nürnberg zakte ze wat verder naar onder. Haar tegenstander op Roland Garros, Sabalenka, is de mondiale nummer 48 op dit moment.

Gravel

Kijkend naar de historie zou dit voor Bertens een wedstrijd moeten zijn die ze moet kunnen winnen. Bertens is duidelijk een graveltennisser, daar behaalde ze namelijk al haar zes titels. Als er alleen wordt gekeken naar de graveltoernooien, dan staat Bertens zelfs op een tweede plek. Alleen de Roemeense Simone Halep is beter op gravel. Gezien de laatste resultaten van Sabalenka op graveltoernooien, kan er geconcludeerd worden dat Bertens de overduidelijke favoriet is. Sabalenka verloor drie van de laatste drie wedstrijden op gravel in de eerste ronde.

Tennislegende John McEnroe denkt dat de Nederlandse tennisster wel eens 'hoge ogen' kan gooien in Frankrijk. "Er zijn een stuk of tien à vijftien vrouwen die ver kunnen komen en zij is er een van. Ze is aan een goed jaar bezig en kan op gravel goed uit de voeten, dus ik zie het wel gebeuren", zegt McEnroe in gesprek met Eurosport.

In 2016 speelde Bertens haar beste Roland Garros-toernooi uit haar loopbaan. Ze bereikte dat jaar de halve finale, waarin ze uiteindelijk haar meerdere moest erkennen in Serena Williams, die dat jaar ook de winnares zou zijn van het toernooi. Het jaar daarop kreeg Bertens nooit het goede gevoel van 2016, toen was het toernooi voor haar na de twee ronde al afgelopen. Ze verloor toen van de Amerikaanse Catherine Bellis.

Mocht het zo zijn dat Bertens door de eerste ronde heen komt, dan staat ze in de tweede ronde tegenover de winnares van de wedstrijd tussen Allertova en Sasnovich. In de derde ronde moet ze het mogelijk op nemen tegen de Duitse Angelique Kerber. In een mogelijke kwartfinale zou Simone Halep wel eens de tegenstander kunnen zijn.

Kiki Bertens speelt op dinsdag 29 mei in de eerste ronde tegen Aryna Sabalenka. De wedstrijd begint omstreeks 11.00 uur en is te zien op Eurosport.