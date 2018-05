Een blik in de glazen bol: de vier meest waarschijnlijke CL-tegenstanders van PSV

EINDHOVEN - De Champions League-finale zit erop en de beslissingen in de belangrijkste Europese competities zijn gevallen. Tijd om onze blik weer te richten op de route die PSV naar een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League moet brengen.

De start van het nieuwe Champions League-seizoen staat officieel gepland voor 12 juni. Dan verricht de Europese voetbalbond UEFA de loting voor de voorronde van de voorronde, waaraan vier kampioenen met de laagste coëfficiënt deelnemen.

Het gaat om FC Santa Coloma (Andorra), Lincoln Red Imps (Gibraltar), La Fiorita (San Marino) en FC Drita (Kosovo), die onderling een mini-toernooi afwerken om één ticket voor de eerste voorronde te verdienen.

PSV en Young Boys stromen als laatste in

Behalve de vier bovengenoemde clubs die instromen in de voorronde van de voorronde, doen dertig clubs mee vanaf de eerste voorronde, vier clubs vanaf de tweede voorronde (BATE Borisov, Dinamo Zagreb, FC Midtjylland en CFR Cluj), twee clubs vanaf de derde voorronde (Red Bull Salzburg en AEK Athene) en twee clubs vanaf de vierde en laatste voorronde, de zogeheten play-offs (PSV en Young Boys).

Nog zes tickets te verdelen

In totaal gaan dus 42 clubs in de diverse voorronden de strijd aan voor de laatste zes tickets die recht geven op deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Vier van die zes plaatsbewijzen zijn te verdienen via de zogeheten kampioenenroute, waarin PSV instroomt. Via die route treft PSV louter clubs die afkomstig zijn uit landen die vorig jaar níet in de topdertien van de coëfficiëntenlijst stonden.

De overige twee tickets voor het hoofdtoernooi komen uit de league-route, waaraan tien clubs (waaronder Ajax) deelnemen. De Amsterdammers komen voor het eerst in actie in de derde voorronde en treffen eventueel in de play-offs clubs uit de Europese topcompetities.

Mogelijke indeling

Als we er voor het gemak vanuit gaan dat de clubs met de hoogste UEFA-coëfficiënt steeds hun voorrondeduels met hun - op papier - mindere tegenstanders overleven, dan zou de indeling voor de loting van de play-offs er als volgt uit kunnen zien:

MOGELIJKE INDELING PLAY-OFFS CHAMPIONS LEAGUE

(achter de clubnaam staat de huidige UEFA-coëfficiënt, die wordt bepaald door de prestaties in Europees voetbal over de laatste vijf seizoenen en door de competitiecoëfficiënt)

Beschermde status

Red Bull Salzburg (Oos) - 55.500

Ludogorets Razgrad (Bul) - 37.000

PSV - 36.000

Celtic (Sch) - 31.000

Onbeschermde status

APOEL Nicosia (Cyp) - 27.000

Legia Warschau (Pol) - 24.500

FK Astana (Kaz) - 21.750

Young Boys (Zwi) - 20.500

PSV wordt in dit theoretische geval bij de loting op maandag 6 augustus dus gekoppeld aan APOEL Nicosia, Legia Warschau, FK Astana of Young Boys. Dit zijn voor de PSV dus in theorie de zwaarst mogelijke tegenstanders. Of anders gezegd: de tegenstanders met de hoogste UEFA-coëfficiënt.

Als er in de eerdere voorronden verrassingen zijn waarbij clubs met een lagere coëfficiënt hun sterkere tegenstanders verslaan, dan nemen zij logischerwijs de plek in van die clubs in de route naar de groepsfase van de Champions League. Clubs als Dinamo Zagreb (Kroatië), BATE Borisov (Wit-Rusland), Malmö FF (Zweden) of Sheriff Tiraspoll (Moldavië) zouden dan bij de loting gekoppeld kunnen worden aan de Eindhovense kampioen.

Koffiedik kijken

Uiteraard is het niet te voorspellen hoe de uitslagen van alle voorrondeduels zullen uitpakken. De verhoudingen op de UEFA-coëfficiëntenranglijst zeggen lang niet alles, kijk maar naar de uitschakeling van PSV tegen het Kroatische NK Osijek van vorig jaar. Maar de technische staf van PSV weet nu in elk geval al op welke clubs ze moet letten. En naarmate de voorronden vorderen, zal het lijstje met potentiële tegenstanders alleen maar overzichtelijker worden.

BELANGRIJKE DATA:

Maandag 6 augustus:

- loting play-offs Champions League (vierde en laatste voorronde)

Dinsdag 7 en woensdag 8 augustus:

- heenwedstrijden derde voorronde Champions League

Dinsdag 14 en woensdag 15 augustus:

- returns derde voorronde Champions League

Dinsdag 21 en woensdag 22 augustus:

- heenwedstrijden play-offs Champions League

Dinsdag 28 en woensdag 29 augustus:

- returns play-offs Champions League

Donderdag 30 augustus:

- loting groepsfase Champions League

Vrijdag 31 augustus:

- loting groepsfase Europa League