Stel uit Casteren gebeld door Robbie Williams: 'Wanneer gaan jullie nou eens trouwen?'

CASTEREN - "Mijn vriendin Jetske kwam zondagavond met haar telefoon naar beneden en zei dat ze live verbinding had met Robbie Williams. Hij had een vraag voor mij", vertelt Chris van der Linden een dag later vrij nuchter. Robbie had haar gebeld via de streamingdienst van Instagram. 'Wij zagen dus Robbie en zijn vrouw in hun tuin zitten en zij zagen ons op de bank. "Gelukkig hebben we dit op film, want anders geloof je niet dat zo'n wereldster je belt, toch?"

Op de Facebookpagina van Chris is het filmpje te zien. Je ziet Robbie eerst bellen met vriendin Jetske en later komt Chris erbij. Reden dat Robbie met Jetske belde was dat ze via sociale media aan Robbie had laten weten dat het tijd werd dat haar vriend haar eens ten huwelijk zou vragen. Ze waren al tien jaar samen.





'Met Robbie'

Met een simpele druk op de knop kun je iemand terugbellen die een berichtje achterlaat op je Instagramaccount. Dat deed Robbie en dat leverde een live gesprek op van een dikke vijf minuten. Grappig is dat de sprekers elkaar zien tijdens het gesprek, maar ook alle volgers die dan net op internet zitten. Toen Robbie Chris aanspoorde om zijn vriendin ten huwelijk te vragen, regende het reacties van voornamelijk Robbie-fans uit de hele wereld. Ook dat is te zien op het filmpje.

Na een nachtje slapen, heeft Chris geen spijt van zijn huwelijksaanzoek. "Het is er gewoon nooit eerder van gekomen. We hebben kinderen en allebei een baan en dan schuift zoiets maar op. Zoals je kunt zien, ben ik op mijn knieën gegaan en de blik van Robbie en zijn vrouw als ik Jetske vraag, zijn goud waard."

Ja, ik wil

Wanneer er getrouwd gaat worden is nog niet duidelijk, maar Chris klinkt vastberaden. "Robbie zei dat hij misschien wel een liedje komt zingen desnoods via een live-stream."