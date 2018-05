Kraaien vernielen verlichting van kerk in Lierop: "Maar deze strips kunnen ze niet kapot maken"

LIEROP - De klokken van de kerk in Lierop geven weer licht. Kraaien hadden veel lampjes kapot gemaakt, waardoor de wijzers amper te zien waren. Maandagochtend werden de wijzers van de klok teruggehangen, voorzien van LED-strips.

"Er waren zoveel lampjes kapot dat we niet goed wisten wat we ermee moesten", vertelt Ton van Schalen van het kerkbestuur. Daarom besloten ze de om led-verlichting aan te brengen op de wijzers.



Prijzig is het wel, in totaal heeft het rond de 12,5 duizend euro gekost. Maar Van Schalen verwacht dat ze dat op den duur weer terug verdienen. "Op jaarbasis besparen we 350 euro aan stroom, dus dat is mooi meegenomen."De lampjes waren kapot gemaakt door kraaien. "Aan de kraaien kunnen we helaas niet zoveel doen, maar als het goed is kunnen ze deze strips niet vernielen."Van Schalen mocht zelf de lichtjes voor het eerst aanzetten en dat maakt hem trots. Om de lichtjes goed af te stellen moet het donker zijn, dus daar gaan ze vanavond naar kijken. Maar bij een proefopstelling was het verschil al duidelijk te zien. "De LED lampen gaven duidelijk meer licht", vertelt Van Schalen