Houdt Brabantse koeienpoep ons straks warm in een aardgasloze wereld?

VALKENSWAARD/DEURNE - We zijn het zo gewend. Op een ijskoude winterdag de verwarming lekker hoog zetten. En een flinke pan erwtensoep laten sudderen. In onze aardgasloze toekomst zouden we dat voor een deel kunnen doen met Brabantse koeienpoep. Tenminste, dat zeggen de Brabantse bedrijven die groen gas willen produceren. "De business is inderdaad booming."

De markt voor groen gas in Brabant is groeiende, zegt het bedrijf Biogas Plus uit Deurne. Dit kleine bedrijfje met 24 medewerkers is onlangs overgenomen door de Franse multinational Engie, een enorm energiebedrijf dat flinke plannen heeft met groen gas. Maar de milieuclubs hebben zo hun twijfels over de duurzaamheid.

Maar wat is nu eigenlijk groen gas? Hoe duurzaam is het winnen van groen gas uit mest? En wat kunnen we er in de toekomst dan mee? Belangrijk is om het verschil te weten tussen biogas en groen gas.

Smullen

Wim Kuster van Biogas Plus ziet allerlei mogelijkheden voor groen gas nu de Groningse gaskraan dichtgaat. "De business is inderdaad booming, we moeten gaan groeien. We hebben de steun van Engie nodig om dit te realiseren. Is het smullen? Haha, het biedt in ieder geval kansen."

In Brabant staat de productie van groen gas nog in de kinderschoenen. "Om groen gas te produceren zijn er nu projecten in ontwikkeling. De vergisters die de komende jaren gerealiseerd gaan worden, zullen voornamelijk voor de productie van groen gas zijn."

'Doe er wat mee'

De productie van gas uit mest lijkt haaks te staan op de roep om minder mest en minder dieren in Brabant. Maar daar is Kuster het niet mee eens.

"Wat de keuzes van de politiek ook zullen zijn in de toekomst, nu is die mest er gewoon. Doe er dan ook wat mee. Je kunt zeggen, er is een mestoverschot en we laten het voor wat het is. Wij zeggen, we pakken het aan. Het is niet zo dat het maken van groen gas uit mest ervoor zal zorgen dat er weer meer dieren gaan komen."

Varkenshouder Hans Verhoeven heeft een mestvergister op zijn bedrijf, waar hij biogas maakt. Door dit gas te verbranden, produceert hij energie voor zijn hele bedrijf en woonhuis.

"Het voordeel van dit gas is dat het 24 uur per dag beschikbaar is in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonnepanelen. We hebben hier een heel constante stroom van energie op het bedrijf."

Maar Verhoeven is niet van plan om groen gas te gaan produceren voor onze huizen. Wel zou hij elektriciteit kunnen leveren. "Het produceren van groen gas is voor een varkenshouder niet zo rendabel", zegt Verhoeven. "Ons bedrijf heeft veel warmte nodig, omdat er veel jonge dieren zijn."

Verhoeven denkt dan ook niet dat de Brabantse varkenshouders massaal groen gas gaan maken voor ons net. "Maar voor de melkveehouders is het wel heel interessant. Een melkveehouder heeft niet zoveel warmte nodig."

'We blijven gas nodig hebben'

Ton Vincken van de branche-organisatie Groen Gas Nederland ziet grote mogelijkheden voor de Brabantse boeren om groen gas te gaan produceren. Het aandeel groen gas is nu nog maar heel klein. "We gebruiken per jaar in Nederland maar liefst 42 miljard kuub aardgas. Het groene gas dat nu wordt geproduceerd is 100 miljoen kuub per jaar." Volgens studies zou in de toekomst 2 a 3 miljard kuub groen gas geproduceerd kunnen worden.

Volgens Vincken zijn we verslaafd aan het aardgas en zullen we fors minder moeten gaan gebruiken. "Maar gas is altijd nodig om systemen te laten draaien, daar kan groen gas een rol in spelen." Volgens Groen Gas Nederland kun je autorijden op groen gas of je huis bijstoken op een ijskoude winterdag.





Piekmomenten

Om gasloos te kunnen wonen, moeten we onze woningen gaan isoleren en flink veel energie besparen. "Wat we overhouden, kunnen we met elektriciteit oplossen", zegt Vincken. "Maar in piekmomenten blijven we gas nodig hebben. Als het flink gaat vriezen, is het elektriciteitsnet wellicht niet in staat om met alle warmtepompen onze huizen op temperatuur te houden."

"Misschien is het in de toekomst wel zo dat we naast het zakje zout waarmee we strooien in de winter ook een tank groen gas in huis hebben. Om ook tijdens zo'n piekmoment te kunnen blijven verwarmen."

'Geen duurzaam systeem'

De ontwikkeling van groen gas wordt met argusogen in de gaten gehouden door milieuorganisaties. "Het is een interessante optie", zegt energiespecialist Joris Wijnhoven van Greenpeace. "Maar het ligt aan waar het van gemaakt wordt. Als het bijvoorbeeld rioolslib wordt gemaakt, is het geen probleem. Maar je moet geen bomen gaan kappen voor de productie van groen gas."

Over het gebruik van mest voor groen gas is Greenpeace niet te spreken. "Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je niet meer koeien en dieren hebt dan dat je ruimte hebt om de mest kwijt te kunnen. Dat moet je uit kunnen rijden op het land. Als je mest overhoudt, heb je gewoon teveel dieren. In een duurzaam landbouwsysteem moet je dus geen mestvergister hebben."





'Groen gas in huis is zonde'

Ook het stoken in je huis met groen gas, vindt Greenpeace 'doodzonde'. "Er zijn een heleboel manieren om je huis te kunnen verwarmen. Hoge temperaturen zijn daarbij niet nodig."

"Het is zonde om het beetje groene gas dat we kunnen produceren te gebruiken. Je moet het alleen gebruiken in sectoren waar je geen alternatieven hebt, zoals de zware industrie of de scheepvaart."

'Het wringt'

Maar de ontwikkelingen op het gebied van groen gas, kunnen voor Ton Vincken van Groen Gas Nederland 'niet snel genoeg gaan'. De komende jaren zal er een flinke discussie over worden gevoerd.

"Wat willen we nu? Technisch kunnen we heel veel. Maar het heeft wel beleidsmatige ondersteuning nodig en daar wringt het nu op. Je moet ondernemers de perspectieven bieden om in deze technologie te investeren."