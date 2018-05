Zoekactie hulpdiensten in en om vijver Waalwijk, kinderloopauto gevonden langs waterkant

WAALWIJK - Hulpdiensten zijn maandagmiddag in en om een vijver aan de Burgemeester Schmeelelaan in Waalwijk op zoek naar een kind. Aan de waterkant is een onbeheerde loopauto van een kind gevonden.

Een politiewoordvoerder laat weten dat het loopautootje onbeheerd is aangetroffen en er uit voorzorg een zoekactie is gestart. Er is geen melding gekomen van een vermist kind.

Brandweerlieden zijn in het water aan het zoeken. Ook zijn er duikers van de brandweer in Den Bosch opgeroepen. Een traumahelikopter is geland om eventueel medische assistentie te verlenen. Leden van de hulpdiensten en vrijwilligers lopen hand in hand door de vijver.