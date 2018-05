Sam Oomen tempert verwachtingen na geweldige Giro: 'Ik kon lekker in de luwte rijden'

TILBURG - Sam Oomen reed een geweldige Giro d'Italia, met een negende positie in het eindklassement als bewijs. Door deze goede Ronde van Italië nemen de verwachtingen rond zijn persoontje alleen maar toe. Hij zou zelfs binnen een paar jaar de Giro moeten kunnen winnen. Zelf tempert hij die verwachtingen. "Het gaat snel allemaal. Ik heb gewerkt voor Dumoulin, maar door hem heb ik ook in de luwte kunnen rijden."

"Het was een zware Giro", zo zegt Oomen over de eerste grote ronde die hij uit heeft gereden. "Ik had al een voldaan gevoel dat ik ongeschonden Rome had bereikt", zegt de Tilburger. "Maar dit is natuurlijk fantastisch om als negende te eindigen in het eindklassement."

De verwachtingen nemen na deze ronde dus alleen maar toe. Oomen ziet in dat het snel gaat met hem, al vindt hij zelf dat het ook komt doordat Dumoulin zijn kopman is. "Ik heb gewerkt voor Dumoulin, maar door hem heb ik ook in de luwte kunnen rijden", doelt Oomen op de enorme media-aandacht die zijn kopman kreeg. "Tijdens deze Giro was ik vrij van stress en kon ik mijn ding doen."

'Tijdens deze Giro was ik vrij van stress en kon ik mijn ding doen', aldus Sam Oomen

Tekst gaat door onder de Instagram post.

In de laatste bergetappe waren de rollen bij Team Sunweb voor even omgedraaid en ging Dumoulin werken voor Oomen. "We hadden na een tijdje door dat we het gat op Froome niet meer gingen dichtrijden en toen kwam hij met het idee om mij de top tien in te rijden."

LEES OOK: Sam Oomen breekt definitief door met topklassering in Giro

Nu komt er voor Oomen een periode aan waarin hij wat minder rondes gaat rijden. "In juli heb ik nog een week vakantie, en daarna ga ik me voorbereiden op de tweede helft van het seizoen." De Tour de France rijdt de Tilburger niet.