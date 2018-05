Man valt vijf meter naar beneden op industrieterrein Moerdijk, traumahelikopter is aanwezig

Een traumahelikopter is maandagmiddag geland bij een bedrijf in Moerdijk. (Foto: Alexander Vingerhoeds)

MOERDIJK - Een van de medewerkers van energiebedrijf BMC uit Moerdijk is maandagmiddag vijf meter naar beneden gevallen en op een roostervloer terecht gekomen. Een traumahelikopter is aanwezig.

Op een filmpje van wijkagent Larissa van Helten is te zien hoe de traumahelikopter landt op het industrieterrein in Moerdijk. De man werkt bij het energiebedrijf aan de middenweg.

Het slachtoffer is vijf meter naar beneden gevallen en was daardoor enige tijd buiten bewustzijn. Ondertussen zou hij weer aanspreekbaar zijn. Ondanks dat de traumahelikopter is geland, is de man toch met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de medewerker gaat, is niet bekend.