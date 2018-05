NAC-talenten krijgen volop kans in selectie Helmond Sport: 'Win-win voor beide clubs'

BREDA/HELMOND - NAC Breda gaat per direct een samenwerking aan met Helmond Sport. Beide clubs slaan de handen de komende vier seizoenen ineen op het gebied van talentontwikkeling.

Door de samenwerking krijgen twee tot vier spelers van NAC per seizoen de mogelijkheid om zich bij Helmond Sport verder te ontwikkelen in de Jupiler League. Diego Snepvangers en Bodi Brusselers zijn de eerste twee spelers die per direct de overstap maken naar de Helmonders.

Directe versterking

De samenwerking tussen NAC en Helmond Sport komt niet uit de lucht vallen. Al sinds enkele jaren hebben beide clubs goede ervaringen met elkaar als het gaat om het (ver)huren van spelers. Onder andere Mounir El Allouchi (verhuurd aan Helmond Sport van begin 2014 tot medio 2016) en de vorig seizoen verhuurde Grad Damen zijn hier goede voorbeelden van.

Door de officiële samenwerking krijgt Helmond Sport de beschikking over talentvolle spelers die een directe versterking voor de selectie betekenen. NAC krijgt op haar beurt de mogelijkheid om talenten een extra platform te bieden met een hogere weerstand, waardoor talenten zich sneller kunnen doorontwikkelen.

Weerstand

Hans Smulders, technisch directeur van NAC: "Voor sommige van onze grotere talenten komt de stap naar het eerste van NAC nog nét iets te vroeg, maar is het wel zaak dat zij onder de juiste weerstand geprikkeld worden zich door te ontwikkelen. Daarom zijn we blij dat we de samenwerking met Helmond Sport officieel hebben bekrachtigd. Het is een mooie club en ze hebben inmiddels een goede voetbalvisie ontwikkeld om door te groeien."

Leon Vlemmings, algemeen directeur Helmond Sport, spreekt van een ideale situatie voor beide clubs. "Wij kunnen NAC helpen bij het verder doorontwikkelen van hun talenten en ondertussen onze selectie van een kwaliteitsimpuls voorzien. Een win-win voor beide clubs."

Ontwikkeling

"Helmond Sport is volop in ontwikkeling", zegt Vlemmings. "Door de komst van het nieuwe stadion in 2023 hebben we een mooie toekomst voor ons. In het kader van onze toekomstvisie is het ook belangrijk om te kijken naar de prestaties van 'vandaag'. Om op de korte én lange termijn steeds beter te presteren is samenwerken met NAC voor ons een mooie kans."