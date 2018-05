Kevin (29) overleden bij afterparty op boerderij in Milheeze: 'We misten hem op de club'

MILHEEZE - De dode man die zondagmiddag in een zwembad bij een boerderij in Milheeze werd gevonden, is de 29-jarige Kevin Brouwers uit diezelfde plaats. Hij was keeper in het derde elftal van Milheezer Boys. Bij de club is met grote verslagenheid gereageerd op het nieuws.

“We misten hem afgelopen zondag op de club. Hij had een wedstrijd, maar was er niet”, vertelt voorzitter Janko Akkers. Pas in de loop van de dag werd op de club duidelijk dat Kevin was overleden bij de boerderij. “De vereniging is erdoor geraakt.”

Vaker feestjes

Zaterdagavond hield een teamgenoot van Kevin een housewarming. Na dat feestje vertrok een deel van de groep naar de boerderij aan de Peeldijk voor een afterparty. Een van de mensen uit die groep kent Willy en belde of ze langs mochten komen. "Willy was bij mij, maar moest naar huis omdat het varkensalarm was afgegaan. De groep kwam daarna", vertelt Ko, de zwager van Willy. Willy dronk 's nachts nog een paar biertjes mee, rond acht uur 's ochtends ging hij naar bed.

“Wat er daarna is gebeurd, weet ik niet”, zegt Willy. “Ik voel me enorm rot.” Vier mensen, onder wie Kevin en een 44-jarige man uit Lierop, bleven wakker nadat Willy naar bed ging. De man uit Lierop lag enkele uren later op het erf. De moeder van Willy, die haar hondje ’s ochtends uitliet, zag hem liggen. Hij snurkte en ze dacht dat hij zijn roes uitsliep.

De zoon van Willy trof hem later bewusteloos aan. Hij sloeg alarm, waarop Willy wakker werd. Hij vond het lichaam van Kevin in het zwembad. Reanimatie mocht niet meer baten.

'Je zal gemist worden'

Op Facebook reageren diverse mensen op de tragische gebeurtenis. “Lieve, lieve Kevin, je zal gemist worden”, reageert Mayra onder een post van de politie Gemert-Bakel en Laarbeek. Het bestuur van Milheezer Boys buigt zich de komende dagen over de vraag of iets voor Kevin wordt georganiseerd. “We wachten eerst de verdere berichtgeving af.”

Het tweetal dat zondag werd opgepakt, zit nog steeds vast. Het gaat om een 28-jarige man uit Milheeze en een 32-jarige vrouw uit Helmond. Volgens de politie waren er harddrugs in het spel. Er wordt onderzocht of de drugs een rol hebben gespeeld bij het overlijden van Kevin en de toestand van de man uit Lierop.

Geschrokken

Ko laat namens Willy weten geschrokken te zijn van het nieuws over het drugsgebruik bij de boerderij. "Willy houdt van een biertje, maar van drugs moet hij niets hebben. Dat gaat ook niet met het bedrijf dat hij hier runt", vertelt Ko. "We zijn behoorlijk aangeslagen."