Te mooi aangekleed voor de Efteling, groep met vintagekleding tegengehouden bij ingang

EINDHOVEN - Het moest een gezellige dag worden voor een groep liefhebbers van vintagekleding. "Wij hebben ieder half jaar een uitje op een toepasselijke plek. Wij dragen vol liefde, liefst dagelijks kleding uit de jaren 50. De Efteling is ook uit die tijd, dus dat leek ons een toepasselijk uitstapje", vertelt een nog steeds wat verbolgen Antonia Isabella. Tot haar verbazing werd de groep geweigerd toen ze het park in wilden.

"Onze kaartjes werden bij de poort verscheurd en we moesten meekomen." Wat bleek, hun kleding hoe charmant ook met hoedjes en bloemen in het haar zou verwarring bij de andere gasten kunnen veroorzaken. "Volgens een Eftelingmedewerker leek het alsof we acteurs waren van het park en dat mag niet."

'Professioneel verkleed'

Woordvoerster Femke van Es van de Efteling laat weten dat het beleid van hun attractiepark is dat bezoekers niet 'professioneel verkleed' mogen zijn. "Kinderen in een piratenoutfit en een vrijgezel in een koeienpak, is geen probleem. iedereen snapt dat dit geen acteurs van de Efteling zijn. De groep die zaterdag het park in wilde was dus eigenlijk te goed verkleed. Ze zouden zomaar aangezien kunnen worden voor acteurs van het park."





"Er werd geopperd om ons om te kleden ", zegt Antonia "maar niemand had hierop gerekend dus dat ging niet." Uiteindelijk mocht de groep van vijfentwintig man toch het park in. Ze kregen wel allemaal regels waar ze aan moesten voldoen.

Extra regels

"We mochten met maximaal vier personen samen lopen. We mochten niet dansen. We mochten niet op de foto met andere bezoekers als ze daar om vroegen en we mochten niet dronken rondrennen. Alsof we dat laatste van plan waren", voegt Antonia er gepikeerd aan toe.

Wat ook verkeerd viel was de opmerking 'dat ze niet verkleed het park in mochten'. "Ik was helemaal niet verkleed. ik ben dol op de fifty's en ik kleed me dagelijks in deze stijl. Ik ga zo ook naar mijn werk."

Pijnlijk

Eftelingwoordvoerster van Es snapt dat dit een gevoelig onderwerp kan zijn. "Het gaat er om of de kleding voor verwarring kan zorgen bij andere bezoekers. Onze acteurs weten dat ze vaak op de foto moeten. Zij zullen ook altijd vriendelijk blijven. Dit kunnen we niet van goed verklede bezoekers vragen, natuurlijk."

Het gebeurt wel vaker dat groepen om deze reden apart genomen wordt bij de ingang. "Wij hebben eventueel extra shirts die de verklede gasten dan kunnen dragen of we zoeken naar een andere oplossing. Het is nog nooit voorgekomen dat er daadwerkelijk mensen geweigerd zijn om binnen te komen, sluit Femke van Es geruststellend af.