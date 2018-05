Burgemeester Oisterwijk wil maatregelen tegen opgepakte minderjarigen asielzoekerscentrum

OISTERWIJK - Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk heeft maandagmiddag spoedoverleg gehad met het COA over vier aangehouden jongeren in het asielzoekerscentrum Oisterwijk. De minderjarige jongeren werden aangehouden voor verschillende diefstallen in Oisterwijk.

De burgemeester wil de jongeren een gebiedsverbod geven. Verder vraagt hij het COA te onderzoeken of de jongeren de toegang tot het centrum ontzegd kan worden. Ook wil hij dat het COA het aantal 13 -en 14-jarigen op het centrum terugbrengt .

Volgens Janssen komt het draagvlak in Oisterwijk voor het asielzoekerscentrum door deze voorvallen flink onder druk te staan.