Twee mannen mishandelen taxichauffeur na ritje vanuit Tilburg, politie is naar ze op zoek

BERKEL-ENSCHOT - De politie is op zoek naar twee mannen die afgelopen weekend mogelijk een taxichauffeur in Berkel-Enschot hebben mishandeld. Dit gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag 27 mei, iets na vier uur ’s nachts. De twee mannen komen vermoedelijk uit dezelfde plaats.

De mannen stapten in het centrum van Tilburg in de taxi en lieten zich afzetten in de buurt van de Kerkstraat in Berkel-Enschot. Waarom ze vervolgens de chauffeur mishandelden, is niet bekend.

Signalement

De politie is op zoek naar het tweetal. De mannen zijn waarschijnlijk tussen de 25 en 35 jaar oud. Eén man droeg een blauw shirt is en is kaal. Ze droegen allebei een korte broek die nacht. De politie hoopt dat mensen ze in het signalement herkennen.