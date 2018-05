Fietser opzettelijk klemgereden tegen huis in Breda, slachtoffer gewond naar ziekenhuis

BREDA - In de Lindestraat in Breda is maandagmiddag een fietser opzettelijk klemgereden door een automobilist. Volgens omstanders is de fiets klem komen te zitten tussen een huis en de auto.

De fiets en het huis zijn zwaar beschadigd. Op straat liggen ook enkele onderdelen van een auto. De fietser raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder ging aan het voorval een ruzie vooraf. De gevel is ontzet.





De eigenaresse van het geraakte huis is flink geschrokken. “Ze zijn bij mij naar binnengereden. Echt bizar. Heel mijn ruit kapot." De glaszetter meldt zich al in de straat. “Zet er maar snel een ruit in, Tuinzigt is niet veilig", zegt de bewoonster.

Ook andere buurtgenoten zijn nog niet van de schrik bekomen. “Complete ruit is eruit bij het huis. Een auto reed de fietser aan. Eerder was er al ruzie. Dit zal geen ongelukje zijn.”